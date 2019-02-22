Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), лунным космическим аппаратом и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.

Трансляция пуска велась на сайте SpaceX.

Ракета стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20:45 по местному времени (04:45 мск).

Первая ступень Falcon 9 совершает уже третий полет. Ранее она дважды использовалась в 2018 году и оба раза удачно приземлилась на плавучую платформу.

В этот раз SpaceX постарается посадить на платформу и первую ступень.

11 января глава компании Илон Маск объявил о завершении сборки новой ракеты-носителя для испытательного суборбитального полета многоразовой ракетно-космической системы Starship.