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Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), лунным космическим аппаратом и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.

Трансляция пуска велась на сайте SpaceX.

Ракета стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20:45 по местному времени (04:45 мск).

Первая ступень Falcon 9 совершает уже третий полет. Ранее она дважды использовалась в 2018 году и оба раза удачно приземлилась на плавучую платформу.

В этот раз SpaceX постарается посадить на платформу и первую ступень.

11 января глава компании Илон Маск объявил о завершении сборки новой ракеты-носителя для испытательного суборбитального полета многоразовой ракетно-космической системы Starship.

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