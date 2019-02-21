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«Роскосмос» объявил о штатном пуске ракеты со спутником Egyptsat-A

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Запуск египетского спутника Egyptsat-A при помощи российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» с космодрома Байконур прошел штатно. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщили в «Роскосмосе».

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«Аппарат выведен на целевую орбиту, телеметрия идет. Во время выведения были погрешности, но всё штатно», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что на Egyptsat-A уже раскрылись солнечные батареи.

Ранее источники «РИА Новости» сообщили, что при запуске египетского спутника могла произойти нештатная ситуация. По данным источников агентства, наземными средствами был  зафиксирован низкий перигей (низшая точка орбиты) разгонного блока, что свидетельствует о возможной нештатной ситуации при запуске. Однако не исключалось, что это может быть лишь ошибкой в полученных данных.

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне.

Это первый российский космический запуск в 2019 году. Всего, по словам генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, на этот год планируется 45 космических запусков.

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