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При запуске спутника Egyptsat-A могла произойти нештатная ситуация

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Нештатная ситуация могла произойти при запуске египетского спутника Egyptsat-A при помощи российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» с космодрома Байконур. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщили журналистам два источника в ракетно-космической отрасли.

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«Наземными средствами зафиксирован низкий перигей (низшая точка орбиты. — Ред.) разгонного блока, что свидетельствует о возможной нештатной ситуации при запуске», — цитирует слова собеседника «РИА Новости»

При этом источник не исключил, что это может быть лишь ошибкой в полученных данных. Другой собеседник агентства отметил, что сейчас разгонный блок находится вне зоны видимости российских наземных пунктов приема информации и в зону видимости он войдет не ранее, чем через час.

«После этого станет понятно состояние разгонного блока и его орбиты», — сказал он.

Источник также добавил, что на случай возникновения реальных проблем в разгонный блок была заложена программа исправления ошибок, позволяющая нивелировать последствия от возможной нештатной ситуации.

11 октября во время старта пилотируемого корабля «Союз МС-10» с ракетой-носителем «Союз ФГ» с Байконура к МКС произошла «авария носителя». Пилоты космического корабля — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — выжили и, испытывая серьезные перегрузки, спустились на Землю.

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