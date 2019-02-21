СМИ узнали о возможном переносе запуска спутников OneWeb с космодрома Куру

Запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане с помощью ракеты «Союз-СТ» могут перенести в связи с возникновением нештатной ситуации при запуске с Байконура египетского спутника Egyptsat-A на ракете-носителе «Союз-2.1б». Об этом 21 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.

По словам собеседника агентства, обе ракеты используют одинаковый двигатель на третьих ступенях. Поэтому перед стартом спутников потребуется расследование возникшей на Байконуре ситуации. Из-за этого запуск OneWeb 27 февраля могут перенести.

Изначально спутники планировали запустить с Куру 19 февраля. Вывести их на орбиту должна ракета-носитель «Союз», однако в конце января в ее разгонном блоке «Фрегат» был обнаружен дефект: у аппарата треснул шов трубопровода подачи гелия в топливные баки. Позже в пресс-службе «Роскосмоса» уточнили, что подготовка к запуску спутников проходит в штатном режиме и все обнаруживаемые проблемы устраняются перед стартом.

Компания OneWeb планирует создать группировку спутников, которая с помощью технологий мобильной спутниковой связи сможет обеспечить широкополосным доступом в интернет всех пользователей в мире.