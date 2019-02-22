Ракета Falcon 9 вывела на орбиту лунный зонд

С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9. На борту носителя три аппарата: индонезийский спутник, израильский луноход, зонд ВВС США. Самая важная часть груза ракеты — лунный модуль. Аппарат отделился от Falcon 9 на расстоянии в 60 тыс. км от Земли. Потом его захватит гравитация Луны, посадка произойдет в середине апреля. Израиль может стать 4-й страной в мире, чей модуль достигнет Луны.

Луноход построили на частные пожертвования, он обошелся в $100 млн. Первую ступень Falcon 9 удалось посадить на плавучую платформу. Часть ракеты побывала в космосе в третий раз.