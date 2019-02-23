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NASA показало самый детальный снимок астероида Ультима Туле

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Фото: NASA
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало самое четкое на сегодняшний день фото астероида Ультима Туле. Кадр был сделан аппаратом New Horizons в начале января 2019 года.

Снимок был сделан камерой LORRI за 6,5 часа до максимального сближения аппарата с астероидом (на расстоянии около 6,62 тыс. км) и имеет разрешение порядка 33 м на пиксель. 

«Чтобы сделать такие снимки, нам нужно было точно знать положение аппарата и астероида с точностью до секунды, ведь они двигались относительно друг друга со скоростью 32 тыс. миль в секунду», — рассказал руководитель миссии Алан Штерн, которого цитирует «Газета.ру».

На фотографии можно разглядеть несколько круглых образований и мелких темных впадин на астероиде. Теперь ученые спорят о причинах появления такого рельефа.

18 января стало известно, что «апокалиптический» астероид Апофис, который ученые из NASA открыли в 2004 году, может упасть на Землю в 2068 году, а в 2029 году пройдет в 10 раз ближе к планете, чем расстояние от Земли до Луны.

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