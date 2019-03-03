Прямой эфир

Маск поблагодарил Трампа после запуска Crew Dragon к МКС

0
Фото: REUTERS/Mike Blake
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава американской компании SpaceX Илон Маск выразил признательность президенту США Дональду Трампу после первого запуска американского корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

Орбитальная электростанция: между фантастикой и планированием
Сможет ли Китай поставлять энергию на Землю прямо из космоса

Он ответил таким образом на реплику американского лидера, который в Twitter поздравил SpaceX с успехом. Также Маск поблагодарил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Спасибо вам от лица SpaceX. И также спасибо NASA, без которого этого не произошло бы», — написал Маск в Twitter.

Директор NASA Джим Брайденстайн пояснил, что Белый дом обеспечил достаточное финансирование управления, что позволяет ему «продвигаться вперед».

«Сегодня — МКС. Завтра — Луна!» — сообщил он в Twitter.

Корабль Crew Dragon (Dragon 2) в испытательном режиме был выведен на орбиту 2 марта в 10:59 мск ракетой-носителем Falcon 9. Запуск производился с мыса Канаверал в Калифорнии. Вскоре первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Ожидается, что 3 марта корабль состыкуется с МКС и доставит 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. Во время пресс-конференции, состоявшейся после пуска, Маск выразил озабоченность процессом стыковки, так как такая операция ни разу не проводилась. Свои опасения высказывали и в «Роскосмосе».

Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рассмешившего Илона Маска водителя «Жигулей» привлекли к ответственности
Глава NASA отчитал Маска за публичное курение марихуаны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017