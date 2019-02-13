Прямой эфир

Рассмешившего Илона Маска водителя «Жигулей» привлекли к ответственности

0
Фото: Instagram/chp_26stav
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности водителя ВАЗ-2106, который переделал свой автомобиль задом наперед. Разработку умельца из Ставропольского края в Twitter уже оценил глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. 

«В настоящее время транспортное средство изъято и помещено на охраняемую стоянку», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ГИБДД по Ставропольскому краю.

В Госавтоинспекции отметили, что мужчину привлекли к ответственности за управление машиной в условиях, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Также правоохранители посчитали, что водитель нарушил правила расположения машины на дороге и не соблюдал требования об обязательном автостраховании.

11 февраля в Twitter НТВ появилось видео с переделанными задом наперед «Жигулями». Подпись к ролику гласила: And how do you like this, @elonmusk? («Как тебе такое, Илон Маск?»). Спустя несколько дней Маск прокомментировал пост словами «хаха офигенно». Ответ был написан на русском языке.

Кадры с переделанным «задом наперед» автомобилем снял очевидец в Ставрополе. За рулем машины находился 18-летний житель Невинномысска, который переделал свой автомобиль так, что водительское кресло оказалось развернуто спиной к капоту автомобиля, а двигатель разместился в багажнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» ответил на твит Маска о превосходстве нового двигателя SpaceX
Tesla потратила $700 тыс. на перелеты самолета Маска

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017