Рассмешившего Илона Маска водителя «Жигулей» привлекли к ответственности

Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности водителя ВАЗ-2106, который переделал свой автомобиль задом наперед. Разработку умельца из Ставропольского края в Twitter уже оценил глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

«В настоящее время транспортное средство изъято и помещено на охраняемую стоянку», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ГИБДД по Ставропольскому краю.

В Госавтоинспекции отметили, что мужчину привлекли к ответственности за управление машиной в условиях, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Также правоохранители посчитали, что водитель нарушил правила расположения машины на дороге и не соблюдал требования об обязательном автостраховании.

11 февраля в Twitter НТВ появилось видео с переделанными задом наперед «Жигулями». Подпись к ролику гласила: And how do you like this, @elonmusk? («Как тебе такое, Илон Маск?»). Спустя несколько дней Маск прокомментировал пост словами «хаха офигенно». Ответ был написан на русском языке.

Кадры с переделанным «задом наперед» автомобилем снял очевидец в Ставрополе. За рулем машины находился 18-летний житель Невинномысска, который переделал свой автомобиль так, что водительское кресло оказалось развернуто спиной к капоту автомобиля, а двигатель разместился в багажнике.