Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon производства американской компании SpaceX завершил процесс стыковки с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в официальном аккаунте МКС в Twitter в воскресенье, 3 марта.

Видеотрансляция стыковки велась на официальном сайте SpaceX. В 16:30 мск планируется открыть люк корабля.

Корабль Crew Dragon в испытательном режиме был выведен на орбиту 2 марта в 10:59 мск ракетой-носителем Falcon 9. Запуск производился с мыса Канаверал в Калифорнии. Вскоре первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Это первый в истории полет пилотируемой версии частного корабля Dragon. Полет проходил в испытательном режиме, без экипажа. На борту корабля находился лишь манекен, названный Рипли в честь героини серии фильмов «Чужой». В случае успеха миссии компания Илона Маска планирует начать запуск астронавтов на орбиту уже летом. Это будет первый случай, когда частная компания отправит человека в космос.

Dragon-2 доставил на МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. Во время пресс-конференции, состоявшейся после пуска, глава SpaceX Илон Маск выражал озабоченность процессом стыковки, так как подобная операция ни разу не проводилась. Свои опасения высказывали и в «Роскосмосе».

Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.