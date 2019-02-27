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Объявления во Внуково начнут дублировать на китайском языке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В московском международном аэропорту Внуково в конце марта начнут дублировать объявления на китайском языке для всех рейсов, направляющихся в Китай или из Китая. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе авиагавани.

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Отмечается, что аэропорт планирует участвовать в программе China Friendly, призванной создать комфортную среду пребывания для китайских туристов.

Во Внуково уже есть сотрудники, владеющие китайским языком. Их число могут увеличить с ростом пассажиропотока.

Сейчас в аэропорту расписание прилетов и вылетов, а также навигация есть на трех языках — русском, английском и китайском.

«Помимо этого, планируется разработка сайта аэропорта на китайском языке и перевод на китайский меню имеющихся в авиагавани кафе», — рассказала собеседница агентства из пресс-службы Внуково.

По ее словам, скоро в аэропорту планируют внедрить и платежную систему Alipay. Она основана в 2004 году, сейчас ею пользуются около 460 тыс. различных компаний.

15 февраля стало известно, что аэропорт Внуково вошел в число самых романтичных в мире. Это определили по длительности стоянки автомобилей в так называемой зоне Kiss&Fly — месте в зоне перед входом в здание аэроузла, которое предназначено для высадки и посадки пассажиров.

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