Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing

В московском аэропорту Внуково экипаж частного бизнес-джета Bombardier Challenger 600, летевшего в Уфу, несанкционированно продолжил набор высоты и «подрезал» пассажирский Boeing, который заходил на посадку. Об этом 20 февраля сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 19 февраля около 15:30. Пилотам удалось избежать столкновения благодаря сработавшей системе наземной безопасности.

Вoeing 737-400 авиакомпании Utair следовал рейсом Санкт-Петербург — Москва.

19 февраля стало известно, что самолет из Сыктывкара сел с треснувшим лобовым стеклом в аэропорту Внуково. Растрескивание верхнего слоя лобового стекла со стороны второго пилота произошло при заходе на посадку.