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Два самолета столкнулись во Внуково

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Фото: ТАСС/Татьяна Белякова
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Самолеты авиакомпаний Аzur Air и «Россия» столкнулись в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошел 14 февраля.

Лайнер чартерного авиаперевозчика врезался в воздушное судно «России» при буксировке, задев законцовкой хвостовое оперение.

В результате столкновения борт Аzur Air получил повреждение правого винглета, а у самолета «России» поврежден стабилизатор. Предварительно речь идет о Boeing 747 и Boeing 767.

Пассажиров не было ни в одном из самолетов.

Накануне самолет авиакомпании «Руслайн» застрял в снегу после посадки, пытаясь развернуться. Возвращать лайнер на рулежную дорожку пришлось с помощью тягача.

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