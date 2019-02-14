Два самолета столкнулись во Внуково

Самолеты авиакомпаний Аzur Air и «Россия» столкнулись в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошел 14 февраля.

Лайнер чартерного авиаперевозчика врезался в воздушное судно «России» при буксировке, задев законцовкой хвостовое оперение.

В результате столкновения борт Аzur Air получил повреждение правого винглета, а у самолета «России» поврежден стабилизатор. Предварительно речь идет о Boeing 747 и Boeing 767.

Пассажиров не было ни в одном из самолетов.

Накануне самолет авиакомпании «Руслайн» застрял в снегу после посадки, пытаясь развернуться. Возвращать лайнер на рулежную дорожку пришлось с помощью тягача.