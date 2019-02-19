Самолет из Сыктывкара сел с треснувшим лобовым стеклом во Внуково

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Сыктывкара в московский аэропорт Внуково, приземлился с трещиной на лобовом стекле. Как сообщил авиаперевозчик, посадка прошла в штатном режиме.

Инцидент произошел вечером 18 февраля. Растрескивание верхнего слоя лобового стекла со стороны второго пилота произошло при заходе на посадку.

Авиакомпания организовала проверку причин происшествия, пишет ТАСС.

Ранее 19 февраля два пассажирских самолета сблизились на опасное расстояние в небе над Россией. Диспетчеры успешно развели лайнеры.