Прямой эфир

Самолет из Сыктывкара сел с треснувшим лобовым стеклом во Внуково

0
Фото: ТАСС/Лысцева Марина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Сыктывкара в московский аэропорт Внуково, приземлился с трещиной на лобовом стекле. Как сообщил авиаперевозчик, посадка прошла в штатном режиме.

Инцидент произошел вечером 18 февраля. Растрескивание верхнего слоя лобового стекла со стороны второго пилота произошло при заходе на посадку.

Авиакомпания организовала проверку причин происшествия, пишет ТАСС

Ранее 19 февраля два пассажирских самолета сблизились на опасное расстояние в небе над Россией. Диспетчеры успешно развели лайнеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолеты пилотажной группы ВВС Индии столкнулись во время тренировки
Греф заявил о готовности Сбербанка реструктуризировать долг UTair

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017