Прямой эфир

Самолеты пилотажной группы ВВС Индии столкнулись во время тренировки

0
Фото: twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два реактивных штурмовика Hawk Mk-132 пилотажной группы ВВС Индии столкнулись во время тренировочного полета на юге страны. Пилоты успели катапультироваться, пишет Business Insider India.

Инцидент произошел 19 февраля рядом с авиабазой в городе Бангалор, где авиагруппа «Сурья Киран» готовилась к выступлению на завтрашнем шоу в рамках выставки Aero India.

В пилотажную группу «Сурья Киран» входят 13 человек. Они проводят полеты на тренировочных самолетах британского производства. До этого они использовали воздушные суда, произведенные в Индии.

18 января при выполнении тренировочного полета над акваторией Японского моря в воздухе столкнулись два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Четверо летчиков катапультировались: один из них выжил, двое погибли. О судьбе четвертого пилота не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет рухнул в озеро во время показательного выступления в Австрии
Штурман рассказал подробности столкновения двух Су-34

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017