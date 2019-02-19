Самолеты пилотажной группы ВВС Индии столкнулись во время тренировки
Два реактивных штурмовика Hawk Mk-132 пилотажной группы ВВС Индии столкнулись во время тренировочного полета на юге страны. Пилоты успели катапультироваться, пишет Business Insider India.
Инцидент произошел 19 февраля рядом с авиабазой в городе Бангалор, где авиагруппа «Сурья Киран» готовилась к выступлению на завтрашнем шоу в рамках выставки Aero India.
В пилотажную группу «Сурья Киран» входят 13 человек. Они проводят полеты на тренировочных самолетах британского производства. До этого они использовали воздушные суда, произведенные в Индии.
18 января при выполнении тренировочного полета над акваторией Японского моря в воздухе столкнулись два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Четверо летчиков катапультировались: один из них выжил, двое погибли. О судьбе четвертого пилота не сообщается.