Самолеты пилотажной группы ВВС Индии столкнулись во время тренировки

Два реактивных штурмовика Hawk Mk-132 пилотажной группы ВВС Индии столкнулись во время тренировочного полета на юге страны. Пилоты успели катапультироваться, пишет Business Insider India.

Инцидент произошел 19 февраля рядом с авиабазой в городе Бангалор, где авиагруппа «Сурья Киран» готовилась к выступлению на завтрашнем шоу в рамках выставки Aero India.

Two military aircraft of Surya Kiran Aerobatics Team crash during Bengaluru airshow; pilots safe https://t.co/o86DstTvSH pic.twitter.com/sMWuzAOr1O — Times of News (@TimesofNewsHUB) February 19, 2019

В пилотажную группу «Сурья Киран» входят 13 человек. Они проводят полеты на тренировочных самолетах британского производства. До этого они использовали воздушные суда, произведенные в Индии.

18 января при выполнении тренировочного полета над акваторией Японского моря в воздухе столкнулись два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Четверо летчиков катапультировались: один из них выжил, двое погибли. О судьбе четвертого пилота не сообщается.