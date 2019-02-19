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Два пассажирских лайнера опасно сблизились в небе над Россией

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Два пассажирских самолета оказались на слишком малом расстоянии друг от друга в небе на северо-западе России. Об этом 19 февраля пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Речь идет о лайнерах, выполнявших рейсы Сан-Франциско–Дубай и Москва–Мурманск. Сообщается, что суда оказались на встречных курсах в одной зоне ответственности.

Во время опасного сближения — 10 км по горизонтали и 300 м по вертикали — сработала наземная система предупреждения. Диспетчеры смогли успешно развести лайнеры. При этом бортовые системы предупреждения не сработали.

Ранее 18 февраля грузовой самолет Ил-76, следовавший из китайского Шэньяна в Уфу, не смог выпустить стойку шасси при посадке. В результате происшествия никто не пострадал.

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