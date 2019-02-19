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В Сети появилось видео с рожающей на борту самолета пассажиркой

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Фото: TASS/ZUMA
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В Сети 16 февраля появилось видео с родами прямо на борту самолета JetBlue, летевшего из города Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) в Форт-Лодердейл (США, штат Флорида). Об этом сообщил телеканал NBC 6 News.

Отмечается, что за процессом наблюдали все пассажиры самолета. В итоге стюардессы помогли женщине родить здорового мальчика.

Менеджер по корпоративным коммуникациям Дженнифер Данг поблагодарила всех членов экипажа и врачей, которые прибыли на борт, за быструю и слаженную работу в стрессовой ситуации.

7 июля сообщалось, что женщина родила мальчика на борту самолета «Уральских авиалиний» прямо во время полета. Роды в необычных условиях пришлось принимать бортпроводникам рейса Ош–Екатеринбург.

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