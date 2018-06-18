Движение скоростных поездов в Париже приостановили из-за родов у пассажирки

Рождение ребенка у одной из пассажирок стало причиной приостановки движения скоростных поездов в Париже, инцидент произошел днем в понедельник, сообщило руководство линии А транспортной сети.

Малыш родился на станции Обер, сообщили железнодорожники на своей странице в Twitter.

Из–за родов прерывалось движение поездов между станциями Этуаль и Насьон.

В больницу молодую маму и малыша доставили медики, прибывшие к месту событий.