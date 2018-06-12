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Пригородный поезд сошел с рельсов во Франции

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Не менее семи человек пострадали во вторник, 12 июня, после того, как пригородный поезд сошел с рельсов в центральной части Франции. Об этом заявил министр страны по делам транспорта Элизабет Борн. 

Инцидент произошел в департаменте Эсон. Пострадавшие получили легкие травмы, пишет «РИА Новости».

По предварительным данным, причиной аварии стал оползень, который произошел из-за продолжающихся в регионе с понедельника, 11 июня, дождей.  

Ранее, 8 июня, поезд без пассажиров сошел с рельсов в Бельгии. Из-за аварии было полностью остановлено движение поездов на участке пути между Монсом и Брюсселем. В результате инцидента пострадал машинист. 

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