Пригородный поезд сошел с рельсов во Франции

Не менее семи человек пострадали во вторник, 12 июня, после того, как пригородный поезд сошел с рельсов в центральной части Франции. Об этом заявил министр страны по делам транспорта Элизабет Борн.

Инцидент произошел в департаменте Эсон. Пострадавшие получили легкие травмы, пишет «РИА Новости».

По предварительным данным, причиной аварии стал оползень, который произошел из-за продолжающихся в регионе с понедельника, 11 июня, дождей.

Ранее, 8 июня, поезд без пассажиров сошел с рельсов в Бельгии. Из-за аварии было полностью остановлено движение поездов на участке пути между Монсом и Брюсселем. В результате инцидента пострадал машинист.