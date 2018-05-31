Пассажирский поезд сошел с рельсов в Канаде

Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере провинции Онтарио в Канаде. В момент аварии в вагонах находились 80 человек, серьезно при инциденте никто не пострадал.

Представитель провинции Онтарио Нортленд Ребекка Макглин рассказала, что в поезде было 73 пассажира и семь сотрудников железнодорожной компании. По словам представителей профильных ведомств, говорить о причинах крушения пока рано, проводится расследование. Как отмечает телеканал CVV, поезд принадлежит компании Polar Bear Express.

Авария произошла в 37 км от городка Мусони. Часть пассажиров поезда доставили обратно в этот город, остальных другим составом отвезли в пункт назначения — Кочрейн.

В конце апреля локомотив и два вагона товарного поезда сошли с рельсов в Мюнхене. В результате инцидента никто не пострадал, однако нанесенный ущерб оценивается в миллионы евро.