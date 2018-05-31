Прямой эфир

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Канаде

0
Фото: REUTERS/Todd Korol
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере провинции Онтарио в Канаде. В момент аварии в вагонах находились 80 человек, серьезно при инциденте никто не пострадал.

Представитель провинции Онтарио Нортленд Ребекка Макглин рассказала, что в поезде было 73 пассажира и семь сотрудников железнодорожной компании. По словам представителей профильных ведомств, говорить о причинах крушения пока рано, проводится расследование. Как отмечает телеканал CVV, поезд принадлежит компании Polar Bear Express.

Авария произошла в 37 км от городка Мусони. Часть пассажиров поезда доставили обратно в этот город, остальных другим составом отвезли в пункт назначения — Кочрейн.

В конце апреля локомотив и два вагона товарного поезда сошли с рельсов в Мюнхене. В результате инцидента никто не пострадал, однако нанесенный ущерб оценивается в миллионы евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кейптауне на ходу подожгли поезд
Два грузовых поезда столкнулись на юго-востоке Мексики

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017