В Кейптауне на ходу подожгли поезд

На юго-западе Южно-Африканской Республики, в городе Кейптауне, пригородный поезд подожгли прямо на ходу. В результате один человек погиб, четверо получили ранения.

Как сообщает News 24, основная версия произошедшего — поджог. Правоохранители ищут виновников происшествия.

Уточняется, что обнаруженное в одном из вагонов тело оказалось так сильно обожжено, что пока невозможно установить пол погибшего. Линия, на которой произошел инцидент, была временно перекрыта.

В марте два вагона товарного поезда сошли с рельсов и опрокинулись в канадской провинции Онтарио на пути между Торонто и Оттавой.