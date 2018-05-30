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В Кейптауне на ходу подожгли поезд

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На юго-западе Южно-Африканской Республики, в городе Кейптауне, пригородный поезд подожгли прямо на ходу. В результате один человек погиб, четверо получили ранения. 

Как сообщает News 24, основная версия произошедшего — поджог. Правоохранители ищут виновников происшествия.

Уточняется, что обнаруженное в одном из вагонов тело оказалось так сильно обожжено, что пока невозможно установить пол погибшего. Линия, на которой произошел инцидент, была временно перекрыта. 

В марте два вагона товарного поезда сошли с рельсов и опрокинулись в канадской провинции Онтарио на пути между Торонто и Оттавой. 

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