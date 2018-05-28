Женщина выжила после падения под поезд в московском метро

Женщина выжила после падения под поезд в столичном метро. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел утром 28 мая на станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии подземки. Женщина упала на пути в момент прибытия поезда. Машинист успел применить экстренное торможение и остановить состав, избежав наезда на пассажирку. Однако пострадавшая получила черепно-мозговую травму и открытый перелом ребер. Ее госпитализировали в ГКБ имени Буянова.

Информация о произошедшем была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Из-за случившегося был временно увеличен интервал движения поездов на Замоскворецкой линии, сообщает сайт kp.ru.

24 мая 16-летний подросток погиб на станции метро «Театральная» в московском метро.