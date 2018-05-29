В Британии машинист перепутал стрелки и увез пассажиров в неправильный город
В Великобритании пассажирский поезд «потерялся» на целый час после того, как машинист случайно не туда свернул.
Как сообщает The Mirror, инцидент произошел в графстве Йоркшир. Поезд следовал рейсом Ньюкасл–Рединг.
Сотни пассажиров из-за ошибки машиниста оказались не в том городе, в который направлялись изначально.
При этом многие выразили изумление в соцсетях, не веря, что поезд может потеряться.
«Я действительно не знал, что поезда могут потеряться!» –– написал один из пассажиров в Twitter.
Другая пассажирка, в свою очередь, отметила, что хоть и направлялась в Йорк, оказалась в городе Понтефракт.
«В настоящее время на потерянном поезде где-то рядом с Понтефрактом», –– написала женщина.
Currently on a lost train somewhere near Pontefract. We're stuck because the driver "went the wrong way." Who knew this was even possible?!— Jeni Harvey (@Jeniharvey) 25 мая 2018 г.
В службе железных дорог CrossCountry Trains рассказали, что спустя час обнаружили ошибку, произошедшую в районе Донкастера, и вернули поезд на нужное направление.
На одной из станций пассажиров пересадили на другой поезд, который и доставил их до нужных пунктов.
«В настоящее время расследуется причина этого инцидента», –– добавили в компании.