В Британии машинист перепутал стрелки и увез пассажиров в неправильный город

В Великобритании пассажирский поезд «потерялся» на целый час после того, как машинист случайно не туда свернул.

Как сообщает The Mirror, инцидент произошел в графстве Йоркшир. Поезд следовал рейсом Ньюкасл–Рединг.

Сотни пассажиров из-за ошибки машиниста оказались не в том городе, в который направлялись изначально.

При этом многие выразили изумление в соцсетях, не веря, что поезд может потеряться.

«Я действительно не знал, что поезда могут потеряться!» –– написал один из пассажиров в Twitter.

Другая пассажирка, в свою очередь, отметила, что хоть и направлялась в Йорк, оказалась в городе Понтефракт.

«В настоящее время на потерянном поезде где-то рядом с Понтефрактом», –– написала женщина.

