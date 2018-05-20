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Два грузовых поезда столкнулись на юго-востоке Мексики

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Фото: Twitter.com
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Столкновение двух грузовых поездов, в котором пострадали семь человек, произошло в мексиканском штате Веракрус, об этом рассказал телеканал Televisa.

Инцидент произошел во время попытки ограбления, когда злоумышленники вывели из строя тормоза одного поезда, сообщает ТАСС.

Отмечается, что мексиканские преступники часто пытаются грабить поезда, пуская их под откос.

15 апреля камеры видеонаблюдения в британском городе Дройлсдене запечатлели неудачное ограбление. Грабитель лишился своей добычи из-за порыва ветра.

На записи видно, что мужчина после ограбления туристического агентства пытался спрятать наличные под одеждой, однако банкноты выпали, а ветер разбросал их по улице.

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