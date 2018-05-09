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Мексиканец нашел в ломбарде орден Красной Звезды

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Мексиканский ювелир Эдуардо Круз вернет орден Красной Звезды родственникам героя Великой Отечественной войны — Михаила Адодина из Курьинского района Алтайского края, сообщается на сайте правительства региона.

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Мужчина уже несколько лет занимается поиском наград ВОВ на различных аукционах и рынках, а затем возвращает их родственникам. Этот орден он выкупил в ломбарде Астаны и разместил информацию на сайте «Бессмертного полка». Так началась история поисков родных солдата.

В работе, занявшей около года, участвовали  жители Алтайского края. Нужно было найти близких Михаила Адодина, давно уехавших из района, а затем собрать документы, подтверждающие их родство. В итоге орден получит его племянница Елена Рожкова, которая живет в Томске. 

Проект Эдуардо Круза по поиску наград называется «Вечный огонь». Как рассказал сам мексиканец, он переживал по поводу того, что на Украине, в Польше и Венгрии разрушаются памятники советским воинам, уничтожаются медали СССР. Ювелир решил сделать всё, чтобы сохранить советские награды.

«Вечный огонь» добился возвращения четырех советских орденов в РФ. Крузу помогают друзья из России, Украины, Аргентины, Никарагуа и Мексики.

В России приобретение или сбыт государственных наград РФ, РСФСР, СССР запрещены законом, за нарушение которого предусмотрена уголовная ответственность. Так, в начале мая Роскомнадзор ограничил доступ к 21 сайту по продаже орденов и медалей ВОВ.

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