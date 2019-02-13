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Лебедев создаст авиакомпанию с Внуково, «ВЭБ-лизингом» и ОАК

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Фото: TAСС/Марина Лысцева
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Владелец Национальной резервной корпорации и издатель британской газеты The Independent Александр Лебедев планирует основать новую авиакомпанию чартерных корпоративных перевозок, которая будет использовать самолеты Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100). Об этом 13 февраля сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

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Участие в создании нового перевозчика должны принять Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, материнская компания производителя SSJ-100 «Гражданские самолеты Сухого»), «ВЭБ-лизинг», аэропорт Внуково и авиакомпания «Азимут».

Источник ТАСС в ОАК подтвердил планы по созданию нового авиаперевозчика. По предварительной информации для выполнения рейсов компания будет использовать действующий сертификат эксплантата «Азимут», а само соглашение между учредителями может быть подписано на инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 14–15 февраля.

В 2013 году Александр Лебедев продал 100% акций авиакомпании Red Wings и оставшиеся акции «Аэрофлота». Еще в 2010 году его Национальной резервной корпорации принадлежали 30% акций «Аэрофлота».

В декабре прошлого года сообщалось, что с апреля 2019 года в России начнет выполнять рейсы новая авиакомпания WeGo Air. Ожидается, что компания будет выполнять чартерные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский по России, в европейские страны, а также Тунис. В парке авиакомпании будут лайнеры Airbus A321.

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