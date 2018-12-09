В России готовится к запуску новая авиакомпания

В России в апреле следующего года может начать полеты новая авиакомпания WeGo Air.

По информации на сайте будущего перевозчика, он планирует выполнять чартерные рейсы из аэропорта Жуковский по России, в европейские страны, а также Тунис. В парке авиакомпании будут лайнеры Airbus A321.

Отмечается, что латвийские инженеры будут обеспечивать техническую поддержку авиапарка.

4 декабря сообщалось, что авиакомпания Finnair введет дополнительные рейсы на маршрутах Хельсинки–Москва и Хельсинки–Санкт-Петербург. Новые рейсы появятся в расписании с 31 марта 2019 года.