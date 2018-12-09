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Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань, где находятся около 1,5 тыс. туристов, из-за долгов оператора «Жемчужная река». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Авиакомпания заявила, что ранее согласованное расписание авиарейсов, утвержденное Росавиацией, не было своевременно оплачено туроператором. В связи с этим рейсы были отменены, пишет ТАСС.

Авиакомпания отметила, что обладает достаточным количеством самолетов для перевозки всех туристов «Жемчужной реки». Ожидающие вылета в Хайкоу туристы сейчас размещены в гостинице Челябинска. Клиентам туроператора в Хайкоу и Санье авиакомпания посоветовала взаимодействовать с горячей линией ассоциации «Турпомощь» для скорейшего возвращения домой.

22 ноября 280 жителей Хабаровска должны были вернуться в Россию. Однако пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» по техническим причинам не смог вылететь из аэропорта Хайкоу на острове Хайнань. 

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