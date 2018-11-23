На Хайнане задержан вылет 280 туристов из Хабаровска

Пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» по технических причинам не может вылететь из аэропорта «Хайкоу» на острове Хайнань. Еще в четверг 22 ноября 280 жителей Хабаровска должны были вернуться на нем в Россию.

«Пассажиров 280 человек. С ними все нормально, они размещены в гостинице. Должны были прилететь в Хабаровск 22 ноября. По техпричинам рейс задерживается, ведутся работы по их устранению», — приводит «РИА Новости» слова представителя авиакомпании.

В декабре 2017 года у российских туристов уже возникали сложности с возвращением из Хайнаня. Тогда туроператор «Матрешка-тур» аннулировал чартерные рейсы, из-за чего проблемы возникли у 140 человек.

В сентябре министр экономического развития России Максим Орешкин поручил провести проверку по факту задержки 25 сентября 2018 года рейса из тунисской Джебры в Москву. По причине технической неисправности воздушного судна, возвращать туристов на родину пришлось двумя авиарейсами.