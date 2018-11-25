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Застрявших на Хайнане пассажиров доставят в Хабаровск 26 ноября

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Пассажиров авиакомпании «ИрАэро», которые вынуждены уже третьи сутки оставаться на китайском острове Хайнань, доставят в Хабаровск 26 ноября. Об этом информирует пресс-служба администрации Амурской области со ссылкой на перевозчика.

«Ориентировочное время вылета рейса из Хайкоу в Хабаровск 26 ноября в 01:00 местного времени», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

280 туристов должны были прилететь в Хабаровск еще 22 ноября, однако их вылет задерживается по техническим причинам. Большинство пассажиров являются жителями Хабаровского края и Амурской области, многие из них приехали отдыхать в Китай с детьми. Застрявшие на острове туристы опубликовали в сети видеообращение к властям РФ, в котором попросили вмешаться в ситуацию.

В администрации отметили, что все туристы сейчас размещены в гостиницах, им предоставляется питание.

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