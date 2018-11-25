Прямой эфир

В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа

0
Фото: Global Look Press/Yury Kirsanov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.

Лайнер должен был вылететь 24 ноября в 16:45, однако в результате его перенесли на 25 ноября 6:00. Отмечается, что самолет поздно прибыл из Казани, но пока его готовили, на Гоа закрыли аэропорт, пишет телеканал «78».

Подготовить самолет до 20:30 не успели, в результате он сможет вылететь из аэропорта только утром. Всех пассажиров, согласно авиационным правилам, до утра разместят в гостиницах.

Вечером 22 ноября девять рейсов в московских аэропортах были отменены из-за метели с резким порывистым ветром. Ранее в экстренном предупреждении главка МЧС по российской столице жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свыше 200 авиарейсов отменены или отложены из-за забастовки в Брюсселе
В аэропортах Москвы задержаны и отменены 25 рейсов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017