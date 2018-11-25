В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа

В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.

Лайнер должен был вылететь 24 ноября в 16:45, однако в результате его перенесли на 25 ноября 6:00. Отмечается, что самолет поздно прибыл из Казани, но пока его готовили, на Гоа закрыли аэропорт, пишет телеканал «78».

Подготовить самолет до 20:30 не успели, в результате он сможет вылететь из аэропорта только утром. Всех пассажиров, согласно авиационным правилам, до утра разместят в гостиницах.

Вечером 22 ноября девять рейсов в московских аэропортах были отменены из-за метели с резким порывистым ветром. Ранее в экстренном предупреждении главка МЧС по российской столице жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды.