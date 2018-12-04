Finnair решила чаще летать из Хельсинки в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания Finnair введет дополнительные рейсы на маршрутах Хельсинки–Москва и Хельсинки–Санкт-Петербург. В результате общее количество перелетов в Москву вырастет до 28 в неделю, в Санкт-Петербург — до 27.

Новые рейсы появятся в расписании с 31 марта 2019 года, говорится в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в «Известия».

В авиакомпании пояснили, что новые рейсы обеспечат удобные стыковки со всеми направлениями перевозчика: утренние и вечерние удобно стыкуются с европейскими направлениями перевозчика, дневные — с североамериканскими и азиатскими.

В январе Finnair вошла в число самых безопасных авиакомпаний мира, войдя в первую десятку рейтинга Airline Safety Ranking 2018. При составлении списка учитывались пассажирооборот авиакомпании, число жертв за 30 лет, количество полностью потерянных или разрушенных за это время самолетов, количество серьезных инцидентов, число полных лет без аварий и другие параметры.