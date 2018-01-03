Названы самые безопасные авиакомпании мира

Специалисты немецкой исследовательской компании Jacdec представили рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира Airline Safety Ranking 2018. Список из 20 перевозчиков опубликовали немецкие СМИ. На сайте Jacdec полный рейтинг из 60 авиакомпаний появится 23 января.

Самой безопасной авиакомпанией признана Emirates из ОАЭ. Второе место досталось норвежскому лоукостеру Norwegian Air Shuttle, а замыкает тройку лидеров британская Virgin Atlantic Airways.

Далее в списке следуют голландская KLM, британский лоукостер EasyJet, финская Finnair, Etihad Airways из ОАЭ, американская Spirit Airlines, австралийская Jetstar Airways, а замыкает десятку арабская Air Arabia.

Во второй десятке расположились испанская Vueling Airlines, лидер прошлого года Cathay Pacific Airways (Гонконг), израильская EL AL, Singapore Airlines, тайваньская EVA Air, лоукостер Eurowings, jetBlue Airways (США), Capital Airlines (Китай), Oman Air и Air Canada.

Среди аналогичных исследований, рейтинг Jacdec считается наиболее авторитетным. Эксперты анализируют данные обо всех авиационных происшествиях за последние 30 лет, а работа авиакомпаний оценивается по восьми параметрам: пассажирооборот авиакомпании, число жертв за 30 лет, количество полностью потерянных или разрушенных за это время самолетов, количество серьезных инцидентов, число полных лет без аварий и т. д.

В прошлом году единственной российской авиакомпанией, попавшей в рейтинг, стал «Аэрофлот». Он занял 37 место.