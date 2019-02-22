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Захарова отреагировала на новые тенге без русского языка

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Фото: Depositphotos
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Решение властей Казахстана убрать надписи на русском языке с новых банкнот и монет национальной валюты тенге — это внутреннее дело республики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга с пятницу, 22 февраля. 

Вместе с этим она подчеркнула, что Россия поддерживает контакты с коллегами по вопросу русскоязычного населения Казахстана.

«Тема находится в сфере нашего пристального внимания, учитывая, что это одна из задач и функций МИДа России», — сказала дипломат, ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва»

Ранее 22 февраля в Казахстане вступил в силу указ президента страны Нурсултана Назарбаева о запрете использования иностранных языков, в том числе русского, на новых банкнотах и монетах тенге. До этого на деньгах допускалось использование русского и казахского языков.

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