С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запретил использовать иностранные языки, в том числе русский, на новых банкнотах и монетах национальной валюты — казахстанского тенге. Соответствующий указ главы государства был размещен на сайте информационно-правовой системы «Адилет» в пятницу, 22 февраля.

Однако политик разрешил использовать иностранные языки в дизайне инвестиционных и коллекционных монет.

Указ вводится со дня его подписания.

Ранее на монетах и банкнотах допускалось использование русского и казахского языков.

В конце января казахский депутат Азат Перуашев предложил переименовать страну. В качестве нового названия он предложил «Казахскую Республику».