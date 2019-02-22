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С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запретил использовать иностранные языки, в том числе русский, на новых банкнотах и монетах национальной валюты — казахстанского тенге. Соответствующий указ главы государства был размещен на сайте информационно-правовой системы «Адилет» в пятницу, 22 февраля. 

Однако политик разрешил использовать иностранные языки в дизайне инвестиционных и коллекционных монет. 

Указ вводится со дня его подписания.

Ранее на монетах и банкнотах допускалось использование русского и казахского языков. 

В конце января казахский депутат Азат Перуашев предложил переименовать страну. В качестве нового названия он предложил «Казахскую Республику».

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