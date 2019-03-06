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Порошенко обвинили в массовом использовании «титушек»

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президента Украины Петра Порошенко обвинили в организации похищений и избиений неугодных граждан на митингах. По словам местных журналистов, все это происходит при участии так называемых «титушек» — специально обученных людей, которые ходят на митинги в гражданской одежде, растворяются среди участников и выхватывают из толпы тех, кто задает «неправильные» вопросы.

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«Давай, избивай свой народ. Вперед. Покажи личико еще полнее», — написал блогер Анатолий Шарий в Twitter.

К своей записи он прикрепил письмо, в котором житель Днепра рассказывает о том, как пришел на митинг Порошенко. По словам автора, его друг хотел задать вопрос, однако был избит и уведен. После этого его никто не видел.

2 марта сообщалось, что Порошенко несколько раз хлопнул девушку из толпы по лицу и по плечу из-за неугодного вопроса. Теперь она боится преследования и исключения из вуза.

Незадолго до этого на встрече с жителями города Кропивницкий охранник Порошенко без видимых на то причин выбил телефон из рук молодого человека, пришедшего на мероприятие. Гаджет отлетел довольно далеко от своего владельца.

На встрече с жителями Запорожья Порошенко похлопал мужчину по плечу и схватил его за нос, а после неудобного вопроса от девушки снял с нее шапку.

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