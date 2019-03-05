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Общественники уличили Порошенко в использовании админресурса для агитации

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Фото: TASS/ZUMA
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Президент Украины Петр Порошенко использует свои должностные возможности в предвыборной борьбе. Информацию об этом во вторник, 5 марта, распространила украинская неправительственная организации «Гражданская сеть «Опора».

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«Отдельные кандидаты на пост президента имеют возможности для использования административных ресурсов в собственных избирательных интересах… среди них наиболее выделяется активность действующего президента, кандидата-самовыдвиженца Петра Порошенко», — цитирует ТАСС сообщение организации.

При этом общественники признают, что в случае с Порошенко грань между агитацией и выполнением обязанностей президента нечеткая, поскольку сложно разграничить должностную и предвыборную активность действующего главы государства.

Помимо Порошенко нарушения выявлены у кандидатов Александра Вилкула («Оппозиционный блок»), Руслана Кошулинского (представляет националистические силы) и у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться более 40 кандидатов.

1 марта стало известно, что Порошенко оказался в рейтинге кандидатов на пост главы государства на третьей позиции. Первое место в рейтинге занимает Владимир Зеленский — 18,3%. На второй строчке Юлия Тимошенко с 15,4%.

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