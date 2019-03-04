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Блок Порошенко вернулся в тройку лидеров парламентского рейтинга

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Партия Владимира Зеленского «Слуги народа» удержала лидерскую позицию в парламентском рейтинге и поднялась еще на 4,3% — до 21,5%. На втором месте находится «Батькивщина» Юлии Порошенко, тройку лидеров замкнул «Блок Петра Порошенко».

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Партию бывшего премьер­-министра Украины готовы поддержать 18,7% опрошенных, за блок действующего украинского лидера проголосовали бы 14,2% опрошенных. Это следует из данных социологической группы «Рейтинг», сообщает 4 марта «РИА Новости».

Исследование провели с 19 по 28 февраля во всех регионах Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. На вопросы социологов ответили 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2%.

Выборы в парламент на Украине пройдут осенью 2019 года.

1 марта стало известно, что действующий президент Украины Петр Порошенко оказался в рейтинге кандидатов на пост главы государства на третьей позиции.  Первое место в рейтинге занимает Владимир Зеленский — 18,3%. На второй строчке теперь Юлия Тимошенко с 15,4%.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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