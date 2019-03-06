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Генштаб высказался против отказа от призыва в армию

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Генеральном штабе России назвали полный отказ от призыва в армию нецелесообразным, так как РФ нужно накапливать «военно-обученный людской ресурс». Об этом заявил в среду, 6 марта, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в беседе с изданием Минобороны РФ «Красная звезда».

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«С учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», — сказал он.

По его словам, в российской армии за последние годы возросла численность контрактников. В связи с этим было снижено количество призывников. «Соотношение численности контрактников к призывникам составляет 1,7 к 1», — заключил он, добавив, что в стране стало меньше уклонистов от армии. Также Бурдинский отметил, что за последние годы повысилась на 7% годность призывников по состоянию здоровья.

2 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе конференции заявил, что потребность в призывниках будет снижена к 2025 году, так как количество контрактников повысится до 475 тыс. человек.

17 ноября 2017 года президент России Владимир Путин изменил штатную численность Вооруженных сил России, с 1 января 2018 года она составила 1 902 758 единиц. Уточняется, что из них 1 013 628 составляют военнослужащие.

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