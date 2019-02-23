​Россия проводит миролюбивую внешнюю политику и стремится к стабильности на международной арене, но при этом она способна обеспечить свою безопасность в условиях современного противоречивого мира. Об этом президент Владимир Путин заявил во время праздничного концерта в Кремле, посвященного Дню защитника Отечества. По словам Верховного главнокомандующего, любовь к Родине — главная черта российских военных. Государство продолжит дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны, пообещал российский лидер.​

Уважительное отношение общества к военнослужащим основано на искренней благодарности за надежную защиту мирной жизни и на памяти народа о великих победах, подчеркнул в своем выступлении на концерте в Кремлевском дворце Владимир Путин.

— Мы гордимся подвигами воинов, громивших врага и на Чудском озере, и под Полтавой, и в Бородинском сражении, и, конечно, в грандиозных битвах Великой Отечественной войны. Их самоотверженность, сила духа, непреклонность перед врагом — вечный пример священной преданности Отечеству, — отметил российский лидер. — Сегодняшнее поколение солдат, матросов, офицеров также достойно, на совесть служит России. Наши воины верны славным традициям армии и флота, традициям доблести и отваги, и в совершенстве владеют современными знаниями, воинским искусством. Они выбрали для себя нелегкую, если не сказать жесткую, профессию, которая требует строгой дисциплины, смелости, ответственности и, скажу прямо, готовности отдать за Отчизну, за боевых товарищей самое дорогое — жизнь.

По мнению главы государства, любовь к родной стране является одним из важнейших качеств характера российских военнослужащих — всех, «кто посвятил себя ратному труду и на деле ежедневно отстаивает ценности подлинного патриотизма».

Основа — люди

Россия — миролюбивое государство и проводит ответственную внешнюю политику, нацеленную на​ укрепление международной стабильности, отметил Владимир Путин. Но современный мир очень противоречив и в нем по-прежнему много неразрешенных конфликтов, поэтому обеспечение безопасности страны, по словам российского лидера, остается одним из главных приоритетов.

— Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать вооруженные силы, — пообещал президент. — За последние годы их боеспособность, выучка, слаженность действий значительно выросли. Это подтверждено не только масштабными учениями, но и в боевых условиях, в частности, в ходе антитеррористической операции в Сирии. Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действуют смело, решительно и эффективно. Проявили самые лучшие свои качества, сражаясь в Сирии, защищали и защищают интересы нашей страны, интересы России.

Основа успешного военного строительства — люди, выразил уверенность глава государства.

— Дорогие друзья! Во всех без исключения планах и решениях о будущем вооруженных сил мы рассчитываем на офицерский корпус, на его профессионализм, опыт, на волевые качества. И как Верховный главнокомандующий я всегда уверен в вас, товарищи офицеры, — обратился к российским военнослужащим Владимир Путин.

Государство продолжит уделять повышенное внимание оснащению войск новейшим оружием. Перспективные образцы отечественных вооружений по-прежнему не имеют аналогов в мире, заверил Верховный главнокомандующий.

— Это результат системных, целенаправленных мер государства, огромной напряженной работы ученых, конструкторов оборонной промышленности. Их уникальные достижения — основа для успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит — и безопасности, мира для России, для нашего успешного, динамичного развития, — сказал он.

23 февраля Владимир Путин по традиции возложил памятный венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, а также члены правительства, политические деятели и представители ветеранских организаций. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула и военного оркестра.