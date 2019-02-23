Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Церемония приурочена к отмечаемому в России 23 февраля Дню защитника Отечества.

Кроме главы государства, в церемонии приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно и министр обороны России Сергей Шойгу.

Прах неизвестного солдата, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы под Москвой и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду 3 декабря 1966 года. Уже в следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.

Накануне Путин поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов вооруженных сил страны. Президент отметил, что любовь к Родине является одним из главных качеств личности современных военнослужащих.