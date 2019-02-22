Путин обсудил с Совбезом поручения по итогам послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России подготовку поручений по итогам послания Федеральному собранию. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства рассказал, что российский лидер обменялся мнениями с постоянными членами Совбеза по данному вопросу, а также затронул текущие вопросы социально-экономического развития страны, пишет ТАСС.

На встрече присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы Минобороны, МВД и МИДа — Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, а также секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава администрации Кремля Антон Вайно.

Путин огласил послание Федеральному собранию в среду, 20 февраля. В числе задач, которые он поставил в своем обращении, было увеличение пособий по уходу за детьми с инвалидностью, субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми в течение всего срока выплаты кредита, создание 270 тыс. новых мест в яслях, перерасчет пенсий и многое другое. При этом глава государства обозначил не только сжатые сроки для реализации своих требований, но и назвал тех, кто понесет ответственность, если люди не почувствуют изменений.