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Путин обсудил с Совбезом поручения по итогам послания Федеральному собранию

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России подготовку поручений по итогам послания Федеральному собранию. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь главы государства рассказал, что российский лидер обменялся мнениями с постоянными членами Совбеза по данному вопросу, а также затронул текущие вопросы социально-экономического развития страны, пишет ТАСС.

На встрече присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы Минобороны, МВД и МИДа — Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, а также секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава администрации Кремля Антон Вайно.

Путин огласил послание Федеральному собранию в среду, 20 февраля. В числе задач, которые он поставил в своем обращении, было увеличение пособий по уходу за детьми с инвалидностью, субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми в течение всего срока выплаты кредита, создание 270 тыс. новых мест в яслях, перерасчет пенсий и многое другое. При этом глава государства обозначил не только сжатые сроки для реализации своих требований, но и назвал тех, кто понесет ответственность, если люди не почувствуют изменений.

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