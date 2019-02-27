Прямой эфир

В России появится гражданская версия экипировки «Ратник»

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков в интервью «Известиям» рассказал о создании боевой экипировки третьего поколения «Ратник».

По его словам, новинка будет обладать малым весом и усовершенствованной защитой. Кроме того, она будет совместима с роботизированными комплексами и беспилотниками. Удобство и комфорт при ношении будет обеспечиваться благодаря системе кондиционирования и терморегуляции отдельных элементов экипировки.

Вместе с тем создается и гражданская версия «Ратника», которая будет поставляться на внешний и внутренний рынки. Как пояснил руководитель предприятия, она будет использоваться для переноса тяжестей. В первую очередь разработка пригодится при выполнении подземных строительных работ и в горнодобывающей сфере.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 28 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Троянскую» стратегию США сочли попыткой втянуть Россию в гонку вооружений
В «Ростехе» назвали объем иностранных заказов по экипировке «Ратник»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017