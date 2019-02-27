В России появится гражданская версия экипировки «Ратник»

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков в интервью «Известиям» рассказал о создании боевой экипировки третьего поколения «Ратник».

По его словам, новинка будет обладать малым весом и усовершенствованной защитой. Кроме того, она будет совместима с роботизированными комплексами и беспилотниками. Удобство и комфорт при ношении будет обеспечиваться благодаря системе кондиционирования и терморегуляции отдельных элементов экипировки.

Вместе с тем создается и гражданская версия «Ратника», которая будет поставляться на внешний и внутренний рынки. Как пояснил руководитель предприятия, она будет использоваться для переноса тяжестей. В первую очередь разработка пригодится при выполнении подземных строительных работ и в горнодобывающей сфере.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 28 февраля.