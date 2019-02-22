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«Троянскую» стратегию США сочли попыткой втянуть Россию в гонку вооружений

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Фото: Global Look Press/Petra Wallner
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США пытаются втянуть Россию в новую гонку вооружений, о чем свидетельствует заявление очередного представителя высшего военного руководства Соединенных Штатов о новой стратегии Пентагона в отношении России и Китая. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

О том, что США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая, суть которой заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника и нанесении ударов по его слабым местам, заявил в опубликованном 21 февраля материале издания Telepolis начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн. Он сообщил, что затраты на создание стратегии составят порядка $135 млрд.

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Холодная война

Вашингтон преследует целый ряд целей в отношении России и других стран, которые он считает своими геополитическими соперниками и противниками, считает Олевич. В первую очередь США пытаются повторить своей успех середины-конца 1980-х годов прошлого века, когда, используя целый ряд мер, им удалось сломить волю советского руководства и закончить холодную войну на своих условиях, отметил политолог.

«Я напомню, что администрация Рональда Рейгана в начале 1980-х годов принимала целый ряд мер против СССР, которые включали и попытки втягивания Москвы в затратную, дорогостоящую гонку вооружений с Соединенными Штатами. Эти меры также включали намеренное психологическое давление с элементами информационной психологической войны, которые должны были внести атмосферу нервозности в правящие круги советского руководства», — заявил политолог.

Это меры были призваны воздействовать на различные элементы советского влияния в разных регионах мира. Более того, это были меры, которые касались и действий против советского спорта, представительства советского спорта на международной арене, подчеркнул эксперт.

Новые американские гонки

«Сегодня видим повторение в новом издании этой стратегии. Во-первых, США, как и в начале-середине 1980-х годов, снова готовы развернуть свои ракеты средней и меньшей дальности на территории европейских союзников по НАТО, по сути, втягивая Россию в новую гонку вооружений. Американские государственные деятели и представители генералитета регулярно выступают с провокационными заявлениями, а порой и прямыми угрозами в адрес Москвы, наподобие нового заявления генерала Дэвида Голдфайна», — сказал Виктор Олевич.

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По его словам, эти заявления призваны внести атмосферу нервозности в систему принятия решений в Москве. Они должны оказать психологическое давление на российское руководство, для того чтобы, как считают американцы, создать более благоприятную атмосферу и ситуацию для их внешнеполитического курса по отношению к России, добавил эксперт.

Реакция Москвы на «троянскую» стратегию

По мнению ведущего эксперта Центра актуальной политики, нельзя оставлять без внимания заявления, которые исходят от высшего военно-политического руководства США и других крупнейших держав.

«Безусловно, их нельзя оставлять без внимания. Но опыт 1980-х годов, опыт ошибок советского руководства актуален. И Россия ошибки прошлого не повторит. Российское руководство осознает, что Москве невыгодна новая гонка вооружений, и Россия принимает меры для оказания асимметричного воздействия на Соединенные Штаты в военном плане», — подчеркнул политолог.

По его словам, это означает, что Москва не тратит и не намерена тратить такие ресурсы, как американский военно-промышленный комплекс, на развитие новых систем вооружения. При этом новые системы вооружения, которые уже находятся на вооружении, развернуты российской армией и готовятся к развертыванию, способны эффективно противодействовать тем угрозам, которые исходят и в будущем будут исходить от США и их ближайших союзников по НАТО, заключил Олевич.

 

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