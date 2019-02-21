В «Ростехе» назвали объем иностранных заказов по экипировке «Ратник»

Иностранные заказчики интересуются комплектом экипировки «Ратник» и ее отдельными элементами. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

По словам главы госкорпорации, портфель полученных предложений от иностранных заказчиков превысил $30 млн.

«Переговоры ведутся со странами различных регионов, в том числе и со странами Ближнего Востока», — цитирует Чемезова в четверг, 21 февраля, ТАСС. Речь идет об экспорте десятков тысяч элементов боевой экипировки, предназначенной для экспорта.

19 февраля стало известно, что Россия завершает поставки истребителей Су-35 и авиационных боекомплектов в рамках выполнения контракта с Китаем. 20 сентября 2018 года США ввели санкции против Китая за сотрудничество с «Рособоронэкспортом»: за закупку истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.