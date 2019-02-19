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«Ростех» рассказал о подготовке турецких специалистов для работы с С-400

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Россия начнет подготовку турецких специалистов для эксплуатации систем ПВО С-400 весной. Об этом 19 февраля сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

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Как передает «Интерфакс», директор «Ростеха» также заверил, что все условия контракта на поставку Турции систем С-400 успешно выполняются в соответствии с графиком. «Никаких отлагательных статей или форс-мажорных обстоятельств не присутствует», — подчеркнул Кладов.

Кроме того, представитель «Ростеха» рассказал, что компания удовлетворила просьбу турецкого руководства об ускорении поставки. «Поменяли очередность поставки и нашли возможность ускорить: так обозначился 2019 год. Раньше срок был другой», — уточнил собеседник агентства.

Контракт на поставки С-400 Анкара и Москва заключили в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.

16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что не собирается отказываться от покупки российских С-400, несмотря на давление своего союзника по НАТО — США. Как отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, Россия планирует поставить комплексы Турции до конца 2019 года.

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