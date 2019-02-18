Чемезов пообещал поставить в Турцию комплексы С-400 до конца года

До конца текущего года Россия завершит поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Об этом 18 февраля заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, принимающий участие в 14-й международной выставке вооружений IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Мы подписали контракт и в этом году до конца года завершим все поставки. Всю систему поставим в этом году», — цитирует его ТАСС.

В этот же день Чемезов заявил, что Россия готова к изготовлению комплексов С-400 для Индии в рамках контракта после поступления аванса.

16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что не собирается отказываться от покупки российских С-400, несмотря на давление своего союзника по НАТО — США. Это заявление последовало за серией переговоров между Анкарой и Вашингтоном по поводу продажи американской системы ПВО Patriot за $3,5 млрд.

Контракт на поставки С-400 Анкара и Москва заключили в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.