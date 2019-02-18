Прямой эфир

Чемезов пообещал поставить в Турцию комплексы С-400 до конца года

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца текущего года Россия завершит поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Об этом 18 февраля заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, принимающий участие в 14-й международной выставке вооружений IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Выслушать и не обидеть: Эрдоган и Путин намерены сверить часы по Сирии
Почему диалог с Москвой приобретает для Анкары особое значение

«Мы подписали контракт и в этом году до конца года завершим все поставки. Всю систему поставим в этом году», — цитирует его ТАСС.

В этот же день Чемезов заявил, что Россия готова к изготовлению комплексов С-400 для Индии в рамках контракта после поступления аванса.

16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что не собирается отказываться от покупки российских С-400, несмотря на давление своего союзника по НАТО — США. Это заявление последовало за серией переговоров между Анкарой и Вашингтоном по поводу продажи американской системы ПВО Patriot за $3,5 млрд.

Контракт на поставки С-400 Анкара и Москва заключили в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия поставила первый многоцелевой вертолет Ка-32 в Турцию
Шойгу приехал в Турцию с рабочим визитом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017