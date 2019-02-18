Россия поставила первый многоцелевой вертолет Ка-32 в Турцию

Россия поставила в Турцию первый многоцелевой вертолет Ка-32. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Сейчас мы сдаем вертолеты Турции, первая машина из трех уже там», — цитирует Богинского «РИА Новости».

По словам гендиректора холдинга, переговоры о расширении поставок планируется продолжить в конце марта – втором квартале 2019 года.

«Вертолеты России» в текущем году поставят иностранным заказчикам семь многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС. Покупателями стали китайская компания United Helicopters и турецкая Kaan Air.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC предназначен для пожаротушения, эвакуации больных и пострадавших, выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске и других целей, сообщает телеканал «Звезда». Машины эксплуатируют в России, Канаде, Китае, Швейцарии, Испании, Португалии, Южной Корее, Индонезии и других странах.

11 февраля Богинский сообщил, что в ближайшее время планируется начать госиспытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В.