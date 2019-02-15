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Путин присвоил звание Героя России захватившему ПЗРК «Стингер» Владимиру Ковтуну

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Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику боевых действий в Афганистане, офицеру спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает пресс-служба Кремля

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу», — говорится в указе главы государства.

Группа под командованием Ковтуна в 1987 году в Афганистане первой захватила образцы ПЗРК «Стингер», которые моджахедам поставляли США.

Ковтуну еще при СССР обещали высокое знание, однако офицер так и не получил заслуженной награды, напоминает телеканал «Звезда». 

Захват «Стингера» во время войны в Афганистане стал стратегически важной задачей. Моджахеды именно из них регулярно сбивали советские вертолеты. Группа Ковтуна провела операцию, в ходе которой удалось захватить один образец. На основе изучения устройства ПЗРК советские конструкторы смогли разработать меры противодействия.

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