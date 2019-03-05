Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

Россия является лидером по внедрению искусственного интеллекта компаниями. Об этом свидетельствует исследование Microsoft.

Так, в России искусственный интеллект (ИИ) внедряют 30% компаний, в то время как в США и Европе этот показатель в среднем равен 22,3%.

К предприятиям, активно внедряющим ИИ, специалисты относили компании, где эта технология стала частью корпоративной стратегии и неотъемлемой частью структуры компании.

«Российские руководители используют возможности искусственного интеллекта для бизнеса активнее, чем их иностранные коллеги. 30% российских руководителей активно внедряют искусственный интеллект. К примеру, во Франции (этот показатель) только 10%», –– приводит данные исследования «РИА Новости».

Отмечается, что порядка 73% российских директоров считают, что ИИ позитивно сказывается на их управленческой деятельности. Кроме того, 90% из них продемонстрировали более высокую готовность к обучению и развитию навыков в этой области. В мире такой показатель не превышает 67,3%.

Также исследование Microsoft показало, что быстрорастущие компании (прогноз с двузначным темпом выручки в ближайшие 5 лет) гораздо активнее внедряют ИИ, эту технологию поддерживают 40,6% руководителей. Медленнорастущие компании внедряют ИИ только в 18,5%.

В исследовании участвовали 800 менеджеров высшего звена компаний со штатом более 250 человек из Франции, России, США, Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании и Нидерландов (выборка — 100 респондентов на страну).

Исследование проводилось в период с 18 по 27 января.

5 марта сообщалось, что российские военные моряки получат на вооружение комплекс самообучающихся минных полей. Эти высокотехнологичные боеприпасы оснащены искусственным интеллектом и могут самостоятельно принимать решение, когда и какую цель взорвать.