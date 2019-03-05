В США рекомендовали отказать Анкаре в передаче F-35 в случае покупки Турцией С-400

Американский генерал Кертис Скапаротти, командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заявил, что европейское командование ВС США рекомендует отказаться от передачи Турции американских истребителей F-35, если Турция купит российские зенитные ракетные системы С-400.

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса США 5 марта Скапаротти подчеркнул, что этот совет — лучший от него как от военного. По мнению американского генерала, доводить до конца сделку с Анкарой по F-35 Вашингтону не стоит.

«Чтобы они (истребители. — Ред.) не совершали боевых вылетов в условиях, когда наш союзник использует российские системы, в особенности системы противовоздушной обороны», — пояснил Скапаротти, сообщает ТАСС.

2 марта исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что продолжает убеждать власти Турции отказаться от планов покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд.

27 февраля он заявил, что Турция не откажется от намерения приобрести российские С-400, несмотря на давление США. Президент отметил, что если Вашингтон предложит подходящие условия по ЗРК Patriot, то Анкара может согласиться, но о шагах назад по С-400 речи быть не может. Помимо этого, он обратился к американским коллегам, призвав изменить «жесткий подход» к вопросу закупки российского вооружения.

21 ноября 2018 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал приобретение С-400 решенным делом.